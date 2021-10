"il collezionista di carte": proiezioni in italiano e in lingua originale alla Sala San Luigi

"Il collezionista di carte" vede Oscar Isaac nel ruolo di William Tell, un ex militare che vive nell’ombra come giocatore d’azzardo. La vita meticolosa di Tell viene scossa dall’incontro con Cirk (Tye Sheridan), un giovane in cerca di vendetta contro un nemico comune. Con il sostegno della misteriosa finanziatrice La Linda (Tiffany Haddish), Tell porta Cirk nel circuito dei casinò per condurlo su una nuova strada. Dei fantasmi del passato, però, non ci si libera così facilmente…





Martedì 26 alle 21 sarà proiettata la versione in lingua originale con sottotitoli in italiano.

