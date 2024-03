Il comico Daniele Fabbri porta al San Luigi lo spettacolo di Stand Up Comedy “Verità Comode”

Il 15 marzo, per la seconda data del “San Luigi Comedy Night”, la Sala San Luigi ospiterà sul suo palco il comico Daniele Fabbri con il suo nuovo spettacolo di Stand Up Comedy “Verità Comode”. Uno show che mostra tutte le consapevolezze raggiunte da Daniele Fabbri al compimento dei 40 anni: “Pensare troppo rende infelici. Il cioccolato fa ingrassare, però fa anche bene ai denti. Ascoltare musica ad alto volume può rendere una persona più felice e rilassata. I gatti allontanano la depressione e aiutano a conciliare il sonno. Tutte cose che Daniele non sapeva, prima di compiere 40 anni.”

StandUp Comedian satirico da prima che fosse mainstream. Inizia come cabarettista nel 2003, nel 2005 il suo primo spettacolo comico "Tra il dire e il dire". Nel 2007 scopre la Standup, nel 2008 fa il suo primo monologo "Farla Franca Negando L'Evidenza". Nel 2009 è tra i fondatori del gruppo Satiriasi. Comico poliedrico, i suoi spettacoli sono un mix di battute raffinate ed espressività giullaresca. “Satira dove c'è bisogno, anche fare il pagliaccio va bene”. Ha lavorato come attore e autore per vari programmi satirici e di standup comedy, tra cui Ccn con Saverio Raimondo (Comedy Central) e Nemico Pubblico con Giorgio Montanini (RAI3).“Risponde costantemente a Papa Francesco su Twitter, ma riceve in cambio solo indifferenza. Magari prima o poi lo chiama.”

Lo spettacolo avrà inizio alle 21 e sarà aperto da Alessandro Ciacci, noto comico riminese, che da anni collabora con la Sala San Luigi. La serata è organizzata con il contributo di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Comune di Forlì, in collaborazione con Il Cacofonico, ristorante L’Amorosina di Forlì e la Birreria Bifor Forlì, che sarà presente a partire dalle 20 con uno stand di birre alla spina selezionate per l’occasione. Biglietti su www.liveticket.it/salasanluigiforli.