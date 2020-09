Il Comitato organizza un mercatino straordinario dell’usato. Nel 2019 finanziati progetti per mezzo milione di euro

Sabato 3 e domenica 4 ottobre è in programma un mercatino straordinario dell’usato negli appositi spazi all’aperto del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo (Largo Annalena Tonelli 1- Forlì). L’apertura per entrambi i giorni sarà dalle 8.30 alle 18 con orario continuato. L’ingresso, contingentato, avverrà nel rispetto delle norme anticovid in vigore: misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani,mascherina e distanziamento. Acquistando al mercatino si sostengono le attività del Comitato verso i paesi del Terzo Mondo e di intervento nelle situazioni di emergenza anche locali.

Nel 2019 sono stati finanziati progetti in Italia e in tutto il mondo per 568.533 euro e circa 70mila euro in interventi diretti. Spiegano dal Comitato: "Il lavoro quotidiano di volontari, il contributo di amici nostri fedeli sostenitori da 57 anni, offerte in denaro anche in memoria di persone scomparse, lasciti testamentari, donazioni da persone e aziende di mobili, libri, oggetti, indumenti, alimenti e altro, il ricavo derivato dal recupero e la selezione dei vari metalli, degli indumenti e della carta, ci hanno permesso di realizzare progetti significativi là dove più forte è il bisogno".

Si tratta, viene spiegato, di 2progetti portati a termine con la collaborazione delle popolazioni interessate, alle quali noi forniamo mezzi finanziari, assistenza tecnica e materiali non reperibili in loco. Naturalmente ci accertiamo direttamente che quanto concordato sia effettivamente realizzato. Inoltre ci ha consentito di essere tempestivamente presenti e solidali in situazioni di emergenza e calamità in Italia e in particolare di intervenire verso le nuove povertà, in collaborazione con la Caritas diocesana". Sul sito "www.comitatoforli.org" è possibile consultare “Le opere e i giorni” che nel dettaglio racconta la vita della nostra associazione e fa comprendere lo spirito che la anima.