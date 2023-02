Il concorso per emergenti sbarca a Forlì: sfida a colpi di Hip-Hop

Prezzo non disponibile

Sabato 4 marzo Forlì verrà sommersa dalla cultura Hip-Hop: allo Smoking Club dalle 21:00 arriverà il contest che ha dato voce all'arte urbana e porta il nome di Hood urban contest, concorso di brani con un cospicuo premio. La scorsa tappa ha visto trionfare 3vil e tornerà in questo contest come giurato, insieme a Lion & Slave che rappresentano la direzione artistica dello studio di registrazione cesenate Pair Of Sound. Saranno presenti all'evento anche i Family P (Kugio & Lajha) storico duo rap forlivese.

L'evento sarà presentato dal noto organizzatore Joey Borea, accompagnato da Dj Still e Dj Thomas Mune. Sarà presente alla serata anche un after show reggaeton guidato da Dj Menol. La macchina chiamata "Hood" è stata creata da Prisma Ent., che si occupa di promuovere la cultura hip-hop da svariati anni. Questo permette ai ragazzi di esprimersi, gareggiando in una competizione sana e di formazione.