Il coro “Antonella Alberani” di Bologna protagonista del "Concerto per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

L'adesione di IRST "Francesco Amadori" IRCCS alla rete nazionale "Donatori di Musica", un progetto che vede IRST affiancato nella direzione artistica dall'associazione di promozione sociale "MagicaMenteMozart", si concretizza con l'organizzazione del "Concerto per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna", in programma mercoledì 8 marzo alle 21 a Forlì, in Sala Sangiorgi (Corso Garibaldi, 98).

Sul palco protagonista il coro “Antonella Alberani” di Bologna, nato all’interno de “Il Seno di Poi - OdV”, associazione che aiuta e sostiene le donne operate di tumore al seno. Il Coro sarà diretto da Gian Marco Grimandi e porterà in scena musiche di Mozart, Azzaiolo, Giardini, Attaignan. L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Un coro di non professioniste che possa lanciare un messaggio di speranza proprio nella Giornata dei Diritti della Donna.