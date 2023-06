Il coro Intercity Gospel Train Orchestra in concerto per Maci

Venerdì 30 giugno, alle ore 21,00, nell’area verde della Pieve di Santa Maria in Acquedotto, via Ca’ Mengozzi 9, si terrà il concerto dell'Intercity Gospel Train Orchestra dedicato a Maci, l’annuale appuntamento per ricordare Massimiliano Cardinale, cantante del gruppo scomparso prematuramente all’inizio del 2020. Il concerto per Massimiliano sarà legato ad una raccolta fondi per Centro Tititom di Fornace Zarattini "Qui si sperimenta il – “fare è sapere"". Il metodo Tititom utilizza uno strumento diverso, che rappresenta un approccio rivoluzionario allo studio della musica un po’ fuori dei canoni tradizionali è una didattica nuova, un metodo innovativo che permette a tutti di iniziare ad avvicinarsi ai suoni, coinvolgendo i bambini delle scuole di infanzia e soprattutto bambini con varie difficoltà. Una musica per tutti.