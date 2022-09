Il creatore del Cammino di Benedetta, Filippo Bandini, racconta la sua seconda occasione al Circolo Inzir

Martedì 4 ottobre al circolo Inzir, Filippo Bandini racconterà la sua storia, le sfide e la grande fede che lo hanno riportato un passo alla volta a ritornare a camminare. Parlerà del Cammino di Benedetta, da Forlì a Dovadola, che Filippo ha creato e che spesso percorre con una salda convinzione nel cuore: "Si può rinascere camminando". La serata inizierà alle 21.

"C’è sempre una seconda occasione. Almeno questo è quello che ci raccontiamo". Filippo di questa frase ne ha fatto un credo personale, aggiungendo altre parole: C’è sempre una seconda occasione per tornare a sognare e rinascere. All’età di ventidue anni Filippo a causa di un brutto incidente in auto rimane tetraplegico. Per i medici c’è ben poco da fare, il destino appare segnato. Non avevano però fatto i conti con una cosa: la fede che giorno dopo giorno cresceva dentro a Filippo.

L’ingresso è gratuito per i possessori di tessera Arci. Sarà possibile tesserarsi la sera stessa.