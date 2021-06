“Il Cuore sostenibile di Forlì oggi e domani”: i ragazzi delle scuole al lavoro per un comune sostenibile

Mercoledì 30 giugno, alle ore 21 presso l’arena del parco di via Dragoni si terrà l’evento “Il Cuore Sostenibile di Forlì Oggi e Domani” facente parte del percorso partecipativo verso il nuovo PAESC del Comune di Forlì previsto entro il progetto europeo ENES-CE finanziato attraverso il Programma Central Europe. L’Assessore all’Ambiente Giuseppe Petetta, con i tecnici e il prezioso contributo dei ragazzi delle scuole, presenterà le prime linee d’azione del PAESC del Comune di Forlì rivolgendo lo sguardo verso un futuro più sostenibile della città.

Nel corso della serata inoltre Michele Dotti presenterà i passi intrapresi nella redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) dall’Amministrazione assieme alle associazioni ambientaliste e ai portatori di interesse del territorio con il coordinamento della società in-house FMI s.r.l. e offrirà al pubblico presente una sua performance teatrale nel ruolo di “EducAttore”.

Il cuore dell’evento sarà la proiezione in anteprima del video in stop-motion realizzato da videomaker professionisti con il materiale appositamente ideato e prodotto dagli alunni e dalle alunne di alcune classi quarte delle scuole primarie di Forlì. Il lavoro intrapreso dà continuità a quanto pubblicato a valle di una prima edizione del 2020 ed esplicita il punto di vista dei bambini sui temi ambientali e dell’uso dell’energia connessi al PAESC.

Le prime 100 richieste di adesione alle azioni pilota proposte dal progetto ENES-CE per la formazione di un “gruppo di consumatori sostenibili di energia” daranno diritto alla prenotazione di un kit per il risparmio energetico domestico e la qualità dell’aria.

La serata sarà caratterizzata da interventi musicali in un contesto di convivialità.