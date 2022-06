Il devastante uragano del 1905 in Romagna: un convegno per approfondire tra scienza e immaginario

Prezzo non disponibile

"Il clima e la storia. Il devastante uragano del 1905 in Romagna, tra scienza e immaginario" è il tema del convegno, organizzato dalla Fondazione Italia Argentina - Emilio Rosetti, che si svolgerà a Forlimpopoli, nella Sala Consiliare, sabato 11 giugno alle 15,30.

Nella sera del 23 giugno 1905 una violentissima ondata temporalesca si abbatté su buona parte dell’Italia settentrionale, rovinando anche estesi territori della Romagna. Di quelle drammatiche ore si è perso inspiegabilmente il ricordo. Ripercorrendo tale evento, di rara gravità sia per intensità che estensione pur in un’epoca non ancora messa così a repentaglio dalle variazioni climatiche, il convegno si dipana su un doppio binario. Da una parte la ricostruzione di quanto avvenuto, attraverso l’esame delle fonti documentarie coeve, dall’altra un’accurata analisi scientifica del fenomeno verificatosi. Fondamentale, però, prima di ogni indagine, è comprendere la percezione corrente di tale immane sventura nella cultura popolare, ancora minata, ai primi del Novecento, da una cupa, secolare, rassegnazione alla cattiva sorte.

Introduce il presidente della Fondazione, dott. Maurizio Castagnoli. I relatori saranno il Prof. Dino Mengozzi (Università degli Studi di Urbino),

la Dott.ssa Chiara Arrighetti (Fondazione Italia Argentina - Emilio Rosetti) e il Dott. Pier Luigi Randi (Presidente Associazione Meteorologi Professionisti). Il convegno ha ottenuto il patrocinio del Comune di Forlimpopoli, dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, dell’Associazione Meteo Professionisti (AMPRO).



Svolgendosi l’incontro in presenza, saranno adottate le misure di sicurezza anti-covid.

Per informazioni e prenotazioni: Fondazione Italia Argentina-Emilio Rosetti 347.8286321, fondazione@fondazionerosetti.it , www.fondazionerosetti.it