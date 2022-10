Il diario di viaggio in Ucraina "33 ore" di Edoardo Crisafulli nell'ambito della mostra "Civilization"

La sala del Refettorio dei Musei San Domenico di Forlì ospiterà sabato 5 novembre, alle 16, la presentazione dell'ultimo libro di Edoardo Crisafulli, addetto culturale presso l’ambasciata Italiana a Kiev, “33 ore – Diario di viaggio dall’Ucraina in guerra”.

Il 24 febbraio di quest’anno Crisafulli si trovava a Kiev, dove ha vissuto in prima persona i drammatici attacchi russi e i difficili momenti passati nei rifugi sotto i bombardamenti. È rimasto in Ucraina ancora per diverso tempo assistendo i concittadini, per poi rientrare in Italia non senza difficoltà. Presenta l'incontro Fabio Lazzari, curatore della mostra "Civilization: vivere, sopravvivere, Buon Vivere" ospite fino all'8 gennaio dei Musei San Domenico, nel cui percorso è stata inserita, per questa prima edizione italiana, una sezione sul conflitto in Ucraina.

Al termine dell'incontro a tutti i partecipanti verrà quindi dato un buono per un ingresso a tariffa ridotta per visitare la mostra. L'ingresso alla presentazione è libero.