Il documentario “Anime nel fango” torna alla Sala San Luigi

Dopo la grande affluenza di pubblico alla manifestazione tenutasi al parco Urbano di Forlì, organizzata da TM Eventi, Il docufilm “Anime nel fango” sarà proiettato alla Sala San Luigi il 29 maggio prossimo alle 21.00. La solidarietà, la perseveranza e la capacità di guardare oltre la tragedia sono i punti focali del docufilm che non intende porre in evidenza (così come il libro omonimo scritto da Luca Giacomoni) i fatti drammatici di quei giorni già ampiamente noti ma privilegiando storie che contengono tutte un messaggio di speranza e altruismo.

La proiezione, patrocinata dal Comune di Forlì, prevede l’ingresso a offerta libera ed il ricavato netto entrerà a far parte del Progetto di raccolta fondi Anime nel fango destinato alle vittime dell’alluvione. Dopo aver ricevuto la menzione d’onore al Green Film Festival di Roma e aver vinto il Better Earth International Film Festival in India, “Anime nel fango” è selezione ufficiale al Colortape International Film Festival di Brisbane (Australia).