Il “Drinkin’ Jazz Festival” apre le porte a Bertinoro: da Tosca a Baba Sissoko, passando per Lisa Manara

Il "Drinkin' Jazz Fest", giunto alla sua terza edizione, è un’iniziativa che dà continuità alla progettualità dell’Associazione dai de jazz in sintonia con l’Amministrazione comunale e le sue finalità, ed innerva il ricco programma di eventi culturali, storici, naturalistici ed economici, che valorizzano Bertinoro, un borgo ospitale che guarda verso l'orizzonte dell'Adriatico. Venerdì 14 giugno alle 19.00 nella terrazza della Rocca Vescovile il "Drinkin' Jazz" sarà aperto in solo da Julian Taylor con la sua voce calda, potente, col virtuosismo dalla sua chitarra e con uno stile caratterizzato da un mix di soul, country, folk e R&B.

Per la prima volta in tour in Italia, Taylor, attivo nel panorama musicale canadese, nel 2020 ha inciso "The Ridge", album solista, ottenendo milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e numerosi riconoscimenti dalla critica in tutto il mondo. A questo album sono seguiti "Beyond the Reservoir" (2022) e "Anthology Vol. 1" (2023), con cui ripercorre tutta la sua carriera, dalle origini con la sua Band ad oggi.

Alle 21.45 nel Giardino della Rocca i colori del tramonto accompagneranno la prima nazionale del concerto di Tosca, "La bella estate". Con la sua voce intensa e vibrante la cantante e attrice romana inanellerà un ricco interplay con le note di un raffinato ensemble (violoncello, piano, contrabbasso, chitarra, tamburi a cornice, batteria, voci), un vero sestetto di musiciste e musicisti d'eccellenza. Cantante, attrice, artista eclettica, con un’innata propensione per la ricerca e la sperimentazione, Tosca porta on stage un concerto contrappuntato da tutto il calore e l'energia che la contraddistingue, in un insieme di brani noti e nuove song.

Della sua carriera ricca di progetti, incisioni, concerti, teatro, si possono citare le collaborazioni con musicisti e cantanti di grande spessore artistico, fra cui Ivano Fossati, Nicola Piovani, Ennio Morricone, Chico Buarque, Riccardo Cocciante, Lucio Dalla, Renzo Arbore, Renato Zero, Ron, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1996. Sono da ricordare, inoltre, "Romana - Omaggio a Gabriella Ferri", "Sto Core Mio - Notturno napoletano", dedicato a Roberto Murolo, le interpretazioni in spettacoli come "La strada" di Fellini, e le incursioni nel teatro sociale con "Italiane e Donne come noi". TOSCA ha ricevuto vari riconoscimenti, fra cui due Targhe Tenco e il premio Giancarlo Bigazzi al Festival di Sanremo del 2020 con "Ho amato tutto". Ha portato i suoi spettacoli in Algeria, Tunisia, Brasile, Francia, Portogallo, tournée documentate da "Il suono della voce" (regia di Emanuela Giordano). In piena emergenza pandemica, ha inciso "Il canto degli italiani", rilettura acustica dell’inno d’Italia, per il 75° Anniversario della Liberazione - 25 aprile. Dal programma condotto su RaiRadioTre, "D'Altro Canto", è nato l'album omonimo, edito nel 2021, lo stesso in cui anno ha presentato dal vivo l’album "Morabeza" (inciso nel 2020), seguito da un tour da cui è nato "Morabeza rendez-vous live" (2022). Nel 2023 è tornata ad esibirsi in Argentina e Paraguay, con grande successo di pubblico, e per il gran finale del festival "Dolcevita-sur-Seine" è stata invitata ad esibirsi a Parigi sulla Quai des Célestins in una nuova versione di "Romana". Il 4 giugno scorso, infine, è stata ospite al concerto Fiorella Mannoia & Friends alle Terme di Caracalla.



Sabato 15 giugno, il pentagramma del Festival si aprirà alle 15.00 in Piazza della Libertà col Laboratorio fotografico "Anomalie", guidato da Francesco Truono, fotografo che collabora stabilmente con la rivista "Jazzit", documentando numerosi festival jazz in giro per l'Italia. Alle 17.30 dal Monumento al Vignaiolo la Retromarching band snoderà la sua "Passejazz" tra una festa di profumi e colori lungo le strade che porteranno nelle cantine urbane del borgo antico, "Celli" e "Madonia", con degustazione gratuita eno-gastronomica e musicale, cui seguirà un coinvolgente concerto della band in Piazza della Libertà alle 19.15. Sempre in Piazza alle ore 22.50 (dopo la partita Italia-Albania) concluderà la kermesse musicale della giornata il frizzante canto serale del Chiara Paoli Quartet, gruppo vincitore del contest "Largo ai giovani" di "Jazz a Forlì 2023", guidato dall'intensa ed espressiva voce della Paoli.



Domenica 16 giugno alle ore 10.00 dal Monumento al Vignaiuolo, ascoltando la musica della natura nei sentieri tra campi lavorati e frammenti d'incolto, a forza di gambe partiranno i gruppi "Musica in cammino", guidato da Eddi Bisulli in un itinerario naturalistico leonardiano, e "Musica in bicicletta", a ruota dell'Anomalo Team, per arrivare alle ore 11.15 al Santuario Madonna delle Grazie a Casticciano, dove Lisa Manara & Aldo Betto col loro stile blues-afro-pop intoneranno "L’urlo dell’africanità". Manara, cantante, chitarrista e pianista, compositrice, con la sua voce calda, coinvolgente, e la sua carica espressiva propone un viaggio in cui si ispira alle note di Nina Simone, Miriam Makeba, Fatoumata Diawara. Fra le sue collaborazioni si possono citare Franco Cerri, Renato Sellani, i Quintorigo, Vonn Washington, Marco Frattini, i Savana Funk, e tanti altri. Ha partecipato come corista nel 2018 al “D’amore d’autore tour” di Gianni Morandi, e recentemente ha aperto i concerti di Fabio Concato (2023-2024). BETTO è un chitarrista eclettico e curioso, che amalgama perfettamente melodia e ritmo. Si muove sia nell’ambito acustico che elettrico con facilità, grazie all’innata predisposizione allo strumento, di cui conosce a fondo la letteratura, dal blues al jazz al funky, generi percorsi con una creatività ricca e mai banale. È fondatore dei Savana Funk, i cui ultimi album editi sono "Tindouf" (2021) e "Ghibli" (2022). A fine concerto seguirà una merenda ristoratrice offerta dalla Pro Loco Fratta Terme.

In questa terza e conclusiva giornata del "Drinkin' Jazz Fest" le mura antiche del Giardino della Rocca Vescovile vibreranno alle ore 21.15 al suono degli accordi blue del Baba Sissoko & Mediterranean blues un insieme, guidato dal musicista maliano, di voci, ngoni, clarinetto, djembe, violino, congas, strumenti e artisti che creano un ponte che attraversa le onde, i confini, le latitudini. Baba Sissoko proviene da una dinastia di musicisti griot del Mali e, nel suo girare per il mondo, si è stabilito da tempo in Calabria. È un virtuoso del Tamani (tamburo parlante), del Ngoni (liuto a quattro corde), del Balaphon (simile alla marimba), della Calebasse (percussione) e della chitarra. Mantenendo viva la tradizione musicale maliana, SISSOKO collabora con musicisti che dal jazz hanno indirizzato la loro ricerca verso le origini africane della "musica nera": ama suonare e confrontarsi con artisti di diversa estrazione e cultura musicale, come Habib Koité, Sting, Santana, Youssou N'Dour, Salif Keita, Aka Moon, Roberto Fonseca, Dee Dee Bridgewater ("Red Earth", 2006): è suo il brano "Dee Dee" cantato dalla Bridgewater con Mamani Keita. Ha collaborato con l'Art Ensemble of Chicago ("Reunion", 2003), mescolando l'amadran - che per molti studiosi è all’origine del blues - con il jazz e le musiche popolari afroamericane: "Bamako Jazz" (2007) è una summa del suo pensiero jazz, come "Folk Bass Spirit Suit" (con Don Moyè e Maurizio Capone, 2007/2020). Della sua discografia e dei suoi progetti più recenti, sono da segnalare la collaborazione con Omar Sosa, "Afreecanos" (2008), "Jazz ®Evolution" (con Antonello Salis e Don Moyè, 2015), "Amadran" (2019), e "Griot Jazz" (2021). Con i musicisti di Mediterranean Blues si immerge nel mondo dell'afrobeat, del funk, del ritmo in levare, del blues: con loro ha inciso "Mediterranean Blues" (2017) e "Mali music has no borders" (2021).

Il "Drinkin' Jazz Fest" risuonerà così per tre giorni nelle partiture che narrano l'anima, la contemporaneità e le radici di una musica che ha nella libertà improvvisativa e nell'attraversare culture e confini il suo pentagramma naturale.

