Il duo Michele Rabbia & Ingar Zach live ad Area Sismica

Michele Rabbia e il norvegese Ingar Zach sono un duo atipico ed emozionante, composto da percussionisti di chiara fama, provenienti da ambiti solo apparentemente distanti tra loro. "Musique pour deux corps", del 2020, è l’ultimo album del loro sodale, uscito per l’etichetta Sofa Music. Proporranno un concerto volto a inventare, ricercare e sviluppare nuove forme sonore da materiali illimitati e inesauribili che solo le percussioni possono offrire. Saranno ad Area Sismica domenica 20 novembre alle 18.

Michele Rabbia, funambolo della batteria e di tutto ciò che si può percuotere, autore di memorabili performances in solo, grazie al suo interesse per la musica improvvisata ha collaborato in studio e dal vivo con i più disparati musicisti in ogni angolo del mondo. In Italia ha suonato e suona con tutti i big, da Schiaffini a Salis, da Fresu a Battaglia, così come all’estero con Dominique Pifarély, Marc Ducret, Michel Godard, Bruno Chevillon.

Ingar Zach inizia la sua carriera negli anni ’90 in maniera inusuale, facendo parte di gruppi folk di successo, quali Chateau Neuf Spelemannslag e Harnihomba. Parallelamente studia Musicologia presso l’Università di Oslo e poi in Svezia, dove sviluppa un grande interesse per l’improvvisazione. Perennemente in tour, ha all’attivo oltre 40 incisioni, tra progetti propri e collaborazioni in bilico tra la contemporanea e il free-jazz attuale.

Le pelli sono utilizzate come superfici su cui far risuonare differenti metalli, legni, oggetti vari e l'elettronica viene utilizzata come estensione del suono naturale per aprire l'intera gamma di un nuovo mondo sonoro. Un’intensa conversazione quella fra i due musicisti, in cui è abbastanza evidente una visione estetica comune, unita a una diversa espressività che rende magnetica la loro esibizione, durante la quale il concetto di suono assume connotazioni tali da dover essere ascoltato e interiorizzato nella sua più ampia accezione.

Informazioni

Ingresso € 15. Area Sismica è un circolo Arci. L’ingresso è riservato ai soci.

È possibile tesserarsi online a questo link: https://portale.arci.it/preadesione/areasismica/