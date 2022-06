Ritornano le merende d'artista. Sabato 25 giugno alle ore 17,30, "A casa di Mirna" a Forlì "Il fascino delle immagini" nei dipinti di Giusy del Grosso e nelle foto di Giulio Sagradini.

Giusy Del Grosso, diplomata al Liceo Artistico, ha esposto in varie mostre. Utilizza diverse tecniche pittoriche, dagli affreschi agli acrilici, dalla sabbia all'aerografo a bocca, rappresentando paesaggi e figure, ma predilige i colori ad olio, per la corposità e la lucentezza. Giusy scrive anche poesie per le quali ha ricevuto alcuni premi ed ha anche pubblicato una sua raccolta dal titolo "A metà per una vita, tra sogno e realtà". "Nella scelta delle immagini prevalgono il momento e la situazione in cui le ho scattate" dichiara Giulio Sagradini, che aggiunge "Preferisco lavorare a progetto, progetto che a volte nasce casualmente". Le sue foto sono state esposte in numerose mostre a partire da Orchidee spontanee dell'Appennino Romagnolo a Faenza, alla più recente nel maggio di quest'anno all'Oratorio San Sebastiano di Forlì Il profumo delle rose.