“Il femminismo non è un brand”: Jennifer Guerra protagonista al Festival di Caterina

Prosegue la quarta edizione del “Festival Caterina Sforza di Forlì. L’anticonformista 2024”, la rassegna di spettacolo, cultura e intrattenimento dedicata al “femminile” in tutte le sue sfaccettature partendo da una delle figure più emblematiche del Rinascimento italiano, donna fuori dagli schemi ed extra-ordinaria, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, con concept e direzione artistica di Eleonora Mazzoni, scrittrice e saggista.

Il festival, in programma fino al 16 giugno con eventi diffusi in tutta la città, quest’anno si presenta con una grande novità. Per celebrare la Leonessa di Romagna, infatti, il Comune di Forlì ha riaperto le porte della sua antica dimora e organizzato alcuni degli appuntamenti del festival in uno dei luoghi più significativi della città: la Rocca di Caterina.

Quest’anno la rassegna presenterà il ciclo “Ritratto d’autrice”, in collaborazione con Mega Mondadori di Forlì: quattro incontri con i libri appena usciti di alcune delle scrittrici e pensatrici più interessanti del panorama nazionale.

Jennifer Guerra, giornalista e scrittrice di tematiche femministe, sarà intervistata lunedì 10 giugno alle 21 da Eleonora Mazzoni a partire dal suo “Il femminismo non è un brand” (Einaudi) e su come il femminismo degli ultimi dieci anni si sia trasformato in un fenomeno di massa. Ma un femminismo addomesticato, affine agli interessi di politici e aziende, è davvero femminismo? O piuttosto una strategia del capitalismo?