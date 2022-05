Il Ferrari Club Forlimpopoli ricorda Chris Amon con il libro di Emiliano Tozzi

Indirizzo non disponibile

Nuovo appuntamento culturale organizzato dal Ferrari Club Forlimpopoli. Venerdì 20 maggio, alle 21, alla Chiesa dei Servi di Forlimpopoli Emiliano Tozzi presenterà il libro "Chris Amon. La sfortuna non esiste". La serata, spiega il presidente del club, Filippo Ambrosini, ha "l’obiettivo di coinvolgere i soci e tutti gli appassionati con un appuntamento dedicato alla grande storia dell’automobilismo sportivo e di un pilota entrato nel cuore di tanti tifosi, il neozelandese Chris Amon, raccontato da Emiliano Tozzi". L’appuntamento prevede l’accesso dei partecipanti dalle ore 20,30 ed inizio dell’incontro dalle ore 21,00. Moderatore della serata sarà Michele Mambelli, speaker ufficiale del Campionato Ferrari Challenge. Al termine dell’incontro sarà possibile acquistare il libro autografato dall’autore a prezzo promozionale. Per partecipare è richiesta la mascherina Ffp2 secondo le vigenti normative anti-covid in atto.