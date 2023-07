Il Festival "Habitare" parte da Rocca San Casciano: rilettura del paesaggio naturale ed umano

Orario non disponibile

Habitare: nuove prospettive cult(r)urali è un progetto di Distretto A - APS, cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Durante luglio 2023 si traduce in un festival nomade che si svolgerà in tre borghi disolocati su due valli della provincia di Forlì- Cesena: Rocca S. Casciano (15-16 luglio), Tredozio (14-22-23 luglio), Portico e S. Benedetto (29-30 luglio). Il filo conduttore é la rilettura critica ed immaginativa della vita nelle aree interne d'Italia, attraverso pratiche cult(r)urali che possano definire il rapporto tra l'immaginabile, il possibile e l'esistente.

Nello sviluppo condiviso di tale dimensione, comunità e territori possono diventare vettori di sostenibilità sociale e di attivazione partecipata di nuove dinamiche dell'abitare, espresse e vissute tramite linguaggi creativi contemporanei. Tali concetti rappresentano un'implementazione del percorso svolto dal 2021 da Habitat (habitattt.it), centro cult(r)urale e laboratorio collettivo basato sui rilievi appenninici che circondano Tredozio. Per tre weekend, dalle 10 alle 00, il Festival popolerà un differente borgo, delineando un percorso collettivo fatto di laboratori, presentazioni, tavole rotonde, musica, parate, mostre, installazioni ed escursioni.

La rassegna ed il progetto saranno presentati al pubblico venerdì 14 luglio, in Piazza Vespignani a Tredozio. A partire dalle ore 18, occasione in cui verrà esposto il programma con un successivo momento musicale. Il 15 e 16 luglio Habitare sarà a Rocca San Casciano, al Parco Pubblico C. A. Cappelli,con una programmazione incentrata sulla rilettura del paesaggio naturale ed umano delle valli, specialmente a livello di materiali, lavorazioni, suoni e racconti.

Il primo weekend dell'iniziativa si tradurrà in una rassegna di laboratori, presentazioni, musica e proiezioni. Le attività saranno incentrate sulla rilettura del paesaggio naturale ed umano delle valli coinvolte, specialmente a livello di materiali, lavorazioni, suoni e racconti. Saranno presentati approcci sonori contemporanei ai contenuti tradizionali, storie delle popolazioni che hanno solcato e vissuto le aree montane del territorio e saranno discussi approcci multimediali alla creazione di collettività attive e resilienti. Le attività laboratoriali si concentreranno sull'allestimento della scenografia per la convivialità dei due giorni, senza dimenticare i bambini e le bambine, a cui sarà proposto un laboratorio di animazione in stop-motion. Il sabato sera sarà condito dalla musica di Enrico Malatesta, FLEE Project e Les Giants. La domenica, invece, si concluderà con la proiezione e presentazione di FAME, alla presenza di Angelo Milano.

Tutte le attività sono gratuite. Per alcuni laboratori è necessario confermare la propria presenza tramite le modalità indicate nel programma oppure contattare 392-1014913 / 3451764214 / info@habitattt.it

Per navigare nei luoghi ed eventi del festival e del territorio è stata creata la Piattaforma Habitare: una mappa interattiva e condivisa, ma anche strumento di orientamento che permetterà di conoscere e scoprire i luoghi, gli eventi, e tutte le possibilità che circondano il festival habitare.habitattt.it