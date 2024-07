Il festival musicale della Valle del Bidente continua a Santa Sofia con il Laura Avanzolini Quartet

L'associazione culturale Dai de jazz, grazie alla proficua collaborazione coi Comuni di Galeata e di Santa Sofia ed al loro patrocinio e contributo, ha organizzato la prima edizione di "ARTEria SP4 - Festival di musica e arte della Valle del Bidente", un progetto in progress, che negli anni a venire vuole diventare un evento che coinvolgerà tutte le comunità della Valle.

Mercoledì 17 luglio, dopo gli appuntamenti di giugno scorso, il festival prosegue a Santa Sofia nel Parco della Resistenza, dove alle ore 21.45 il Laura Avanzolini Quartet presenterà “Dear Carmen”, un concerto dedicato a Carmen McRae, straordinaria interprete della tradizione jazzistica: la Avanzolini proporrà sia brani famosi che altri meno conosciuti del repertorio della McRae, sul filo conduttore dell'espressività della cantante americana, grazie anche ad accurati arrangiamenti e nella continua ricerca dell'interplay con alcuni fra i migliori interpreti del jazz italiano con lei on stage: Emiliano Pintori, Paolo Ghetti e Luca Santaniello.

Laura Avanzolini, voce, piano, chitarra, ha una padronanza tecnica ed una innata creatività improvvisativa tale da permetterle di affrontare con personalità il vasto pentagramma della musica jazz, grazie anche al suo profondo studio della vocalità. Si è esibita in numerosi jazz club e festival, fra cui Ancona Jazz. Ha collaborato con Teo Ciavarella (Alma Jazz Orchestra, Bologna), Daniele Bartoli, dal 2011 con Massimo Morganti, direttore della Colours Jazz Orchestra ("Quando mi innamoro in samba", 2013). Con Fabio Petretti e Daniele Santimone ha inciso "I’m all smiles" (2016), e col pianista e arrangiatore Michele Francesconi "Skylark" (2013), e "Songs" (2017). Dal 2018 collabora con Michele Sperandio e Walter Pignotti, co-produttori del disco "Laura Avanzolini Sings Bacharach" (2019), dedicato alle musiche di Burt Bacharach. Insegna canto jazz e attualmente è docente presso il Conservatorio "A. Boito" di Parma. Ha tradotto dall’inglese con Paolo Del Papa "How to Improvise", manuale sull’improvvisazione di Hal Crook.

Emiliano Pintori, piano, organo, composizione, la sua passione è nata dalla frequentazione dell’ambiente jazz della sua città, Bologna, dall’incontro con Barry Harris e dalla sua permanenza a New York nel 2009. Pintori si è esibito in festival e club in Italia ed Europa con alcuni grandi del jazz, tra cui Steve Grossman, Bobby Watson, Enrico Rava, Roberto Gatto, Tom Kirkpatrick, Gianni Cazzola, Piero Odorici, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Carlo Atti, Jesse Davis. Nel 2014 ha iniziato la sua attività di ricerca e divulgazione della musica africano americana per la serie di conferenze/concerto "Jazz Insights" (Bologna Jazz Festival), a cui nel 2019 si è aggiunto "ABC Jazz", lezioni/concerto sulla storia e sui protagonisti del jazz (Teatro dell’ABC, Bologna). Nello stesso ruolo di musicista e narratore si è esibito al festival "L'Abbejazzario" di Forlimpopoli. È autore delle musiche per i lavori dell’artista Paolo Chiasera, esposti in musei d’arte contemporanea, come il Rejna Sofia Museum di Madrid. A suo nome ha pubblicato l’album “Contiguity” (2012).

Paolo Ghetti, contrabbassista dotato di grande versatilità e di una cavata magistrale, ha costruito il suo stile nel solco della tradizione dei grandi maestri di questo strumento, sperimentando col passare del tempo nuovi percorsi espressivi con gusto e sensibilità. Come sideman ha dettato il suo timing a colleghi quali, fra i tanti, Pat Metheny, Peter Erskine, Steve Coleman, Lee Konitz, Cedar Walton, Dee Dee Bridgewater, Kenny Wheeler, Dave Liebman, George Russel, George Cables, Steve Grossman, Eumir Deodato, Flavio Boltro, John Surman, Jack Walrath, Enrico Rava, Stefano Bollani, Enrico Pieranunzi, Franco D’Andrea, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Roberto Gatto, l’Italian Jazz Orchestra, diretta da Fabio Petretti, e la Reunion Big Band. Dopo aver inciso numerosi dischi, "Profumo d’Africa" (guest. Marco Tamburini, 2009) è stato il primo lavoro a suo nome, a cui nel 2019 ha fatto seguito "Cardinal Points" con il Melody Quartet.

Luca Santaniello, batteria, ha vissuto a New York dal 2001, esibendosi come musicista jazz e collaborando con artisti della scena internazionale. Si è laureato alla Juilliard School di New York, e ha rappresentato la stessa Juilliard in tutto il mondo, in concerto e tenendo corsi di perfezionamento, primo musicista italiano in assoluto ad avere questo incarico. Santaniello, grazie alla ricchezza del suo drumming ed alla sua versatilità, ha acquisito un ricco curriculum: ha suonato nei migliori jazz club di New York (Blue Note, Smalls, Birdland) e nei più importanti locali internazionali con musicisti del calibro di Ron Carter, Roy Hargrove, Lee Konitz, Joe Locke, Kirk Lightsey, Joe Lovano, Benny Golson, Emanuele Cisi, Harry Allen, Herbie Hancock, Jeremy Pelt, Peter Bernstein, Tom Kirkpatrick, fra i tanti. Ha collaborato inoltre a diverse incisioni per etichette musicali riconosciute a livello globale. Ricopre attualmente la cattedra di Jazz Ensemble al conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso e porta in giro per il mondo il suo "Swingadelic Workshop".

www.daidejazz.it - info@daidejazz.it - 340 539 5208 (Whatsapp o sms). Ingresso libero