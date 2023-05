Il Festival "Stomi", per festeggiare l’ex acquedotto Spinadello, rinviato per maltempo

Dopo il successo del primo weekend, animato dalla presenza di oltre 300 persone che hanno partecipato ai laboratori, alle passeggiate e alle attività realizzate in collaborazione con guide, artisti, associazioni e realtà economiche del territorio, sono rinviate per maltempo al 19 e 20 maggio le ultime due giornate di Stomi. Emissioni di ossigeno in atmosfera. Il Festival, in programma presso l’ex Acquedotto Spinadello, è un’importante occasione per raccontare e vivere il presente e il futuro di Spinadello. Centro Visite Partecipato attraverso escursioni, sonorizzazioni, workshop e incontri.

Venerdì 19 maggio il programma prevede alle ore 19:00 l’inaugurazione della mostra “Le giostre di Roman”: 16 grandi tavole illustrate realizzate da Francesco Selvi e Cristiano Pinna, che danno vita a una favola di spaesamento e periferia, di spiriti persi ed alterità, con una storia che indaga a suo modo i meccanismi dell’inclusività e le reazione di fronte a ciò che da sempre ci spaventa: il diverso da noi. Per l’occasione gli autori presentano le tavole con una lettura-concerto e visita guidata alle tavole allestite presso la centrale di sollevamento. La location della lettura-concerto, sarà raggiunta dai partecipanti con una breve passeggiata che attraversa il campo con i pozzi storici dell'acquedotto.

Rinviata invece a data da destinarsi 'Affluenti', la tavola rotonda con passeggiata, organizzata in collaborazione con l’Osservatorio del Paesaggio Ronco-Bidente, pensata per mettere in dialogo 5 progetti ed esperienze di valorizzazione ambientale, storica e culturale di altrettanti corsi d’acqua italiani.

Sabato 20 maggio a chiudere il festival sarà “The dance of attention - What happens as soon as we press ’record’ on a device”: il workshop di registrazione ambientale/field recording e documentazione delle azioni sonore in funzione dell’arte performativa, a cura di Enrico Malatesta e Attila Faravelli. Attraverso discussioni teoriche ed esercizi pratici che si terranno lungo i sentieri fluviali, il workshop interroga in maniera profonda che cosa significhi documentare la realta? attraverso sistemi tecnologici di registrazione, con un’attenzione particolare ai suoni.

L’attività, con avvio alle ore 15:00, si rivolge a chiunque sia interessato all’ascolto e alla relazione con l’ambiente sonoro, anche senza esperienza. Alle ore 18:00 il workshop si conclude con una performance pubblica aperta a tutti. Per partecipare al workshop, che ha un costo di 20 euro con aperitivo incluso, è necessario iscriversi consultando le informazioni presenti su www.spinadello.it; la partecipazione alla performance pubblica è invece gratuita e non necessita di iscrizioni.

Aperitivo finale a cura del La Via del Colle.



In occasione delle aperture, presso la centrale di sollevamento sarà visibile il nuovo allestimento del Centro Visite, che presenta informazioni, fotografie, audio interviste, pubblicazioni e altri materiali raccolti in questi anni dai promotori in collaborazione con volontari e realtà del territorio. Maggiori informazioni sugli appuntamenti in programma e su come raggiungere Spinadello sono disponibili su www.spinadello.it/stomi-festival