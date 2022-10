Il Festival teatrale nazionale “Materia di prodigi – Città di Forlì” torna a Forlì portando compagnie di prosa da tutta Italia

Ritorna il Festival teatrale nazionale “Materia di prodigi – Città di Forlì” a cura di FoEmozioni, l’Associazione che raggruppa le 11 associazioni teatrali forlivesi, in collaborazione con il Comune di Forlì, assessorato alle Politiche Giovanili, Elsinor e le associazioni nazionali di Teatro Amatoriale UILT e FITA. Anche per questa quinta edizione, saranno ospitate a Forlì 5 compagnie di prosa provenienti da tutta Italia selezionate fra le numerosissime proposte arrivate a FoEmozioni: sul palcoscenico del Teatro Testori, fra ottobre e novembre 2022, si alterneranno spettacoli classici, commedie e di nuova drammaturgia.

Una giuria di qualità, di esperti e professionisti del settore deciderà i premi principali (Migliore spettacolo, attori e regia) mentre una speciale Giuria giovani (composta da 9 studenti delle scuole superiori e dell’Università di Forlì) attribuirà un Premio speciale dedicato alla compianta attrice-regista forlivese Maria Letizia Zuffa e infine il pubblico, che decreterà lo spettacolo più gradito, e FOEmozioni che determinerà lo spettacolo o l’artista 'degno di prodigi'.

Anche quest’anno la serata conclusiva, il Galà di premiazione (a ingresso gratuito) si effettuerà alla Fabbrica delle Candelee vedrà la consegna dei premi sia ai vincitori di “Materia di prodigi” che del Festival nazionale teatrale di Monologhi “Essenza di prodigi” la cui seconda edizione si è appena svolta con successo a fine settembre alla Fabbrica delle Candele. I trofei sono realizzati dall’artista Angeliki Drossaki mentre FoEmozioni farà dono alle Compagnie partecipanti dei prodotti di “Libera” l’associazione che lotta contro le mafie.

Il programma

Sabato 22 ottobre, alle 21 l'Associazione Io non ti conosco di S. Antonio Abate (NA) in "Orizzonte" . Domenica 23 ottobre alle 17 il Teatro dei Dioscuri di Campagna (SA) in "Kraken, Favole alla deriva". Sabato 29 ottobre alle 21 Teatraion di Genova in "Voces". Venerdì 4 novembre alle 21 ilTeatro di sabbia di Vicenza in "Killer". Sabato 5 novembre alle 21 al Compagnia Giardini dell'Arte di Firenze in "La stanza di Veronica". Domenica 20 novembre alle 17 Galà di premiazione alla Fabbrica delle Candele

Info: biglietti, abbonamenti e prenotazioni 34893265398 - materiadiprodigi@gmail.com