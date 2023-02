“Il figlio della foca” protagonista del nuovo appuntamento con i Pomeriggi del Bicchiere

Arriva “Il figlio della foca” nel nuovo appuntamento dei Pomeriggi del Bicchiere in programma domenica 26 febbraio, a partire dalle 15.30, al Teatro “Ermete Novelli” (presso l’Ex Seminario) di Bertinoro. Al centro dell’incontro, infatti, ci sarà la presentazione del libro Il figlio della foca. Celentano e Fantastico 1987 (Robin, 2021) che Ferdinando Mainardi – in arte Nando - dedica alla storia del programma più pazzo, ingovernabile e sgangherato della tivù italiana. Una vicenda in cui compaiono, a vario titolo ? oltre ovviamente all’ex ragazzo della via Gluck ? Dario Fo, Umberto Eco, Little Steven, Franca Rame, Vittorio Feltri, Little Richard, Pippo Baudo, Giorgio Bocca, Comunione e Liberazione, Vasco Rossi, Walter Veltroni, Enzo Biagi, Enzo Jannacci e tanti altri. Un libro che parla, a suo modo, di un’epoca ? quella del pentapartito, delle lottizzazioni, della televisione analogica, della dittatura del telecomando, della guerra degli ascolti tra la Rai e la Fininvest ? lontana, eppure vicinissima… A dialogare con l’autore sarà lo scrittore Rudi Ghedini.

Piacentino, classe 1972, Nando Mainardi collabora con diverse testate giornalistiche, occupandosi di politica, canzoni e calcio. Fra i suoi ultimi libri “La magnifica illusione. Giorgio Gaber e gli anni ’70” (2016) e “L’importante è esagerare. Storia di Enzo Jannacci” (2017).

Il programma musicale sarà a cura del duo I Molleggiati: Gabriele Graziani (voce, kazoo) e Michele Barbagli (chitarra, kazoo, percussioni a pedali) faranno rivivere tutto il Rock del “ragazzo della via Gluck”, raccontando musicalmente la prima parte della carriera di Adriano Celentano con un repertorio che diverte per ironia e leggerezza.

Il piacere dell’assaggio sarà curato, per la parte gastronomica, dalla creatività unita alla tradizione della Pro loco di Bertinoro A.P.S., mentre i vini in degustazione sono quelli della cantina De Stefenelli, che ha i suoi vigneti tra il Bidente e il torrente della Sonsa, verso il Parco delle Terme di Fratta e si pone come obiettivo fondamentale quello di esprimere attraverso i vini l'eccellenza del territorio.

I Pomeriggi del Bicchiere sono promossi dal Comune di Bertinoro con la collaborazione della Scuola Musicale di Bertinoro “Dante Alighieri”.

Per info e prenotazioni: Ufficio Turismo e Cultura, tel 0543/469213, mail turismo@comune.bertinoro,fc,it