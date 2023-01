Il film "Sì, chef! La brigade" protagonista del nuovo appuntamento con “Ciak si mangia”

Prezzo non disponibile

Secondo martedì con la rassegna cinematografica “Ciak si mangia”, storica rassegna che riparte dopo due anni di sospensione. Torna con la formula apprezzata del film in visione accompagnato dalla degustazione proposta dall’ Istituto Superiore Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli. Al cineteatro Verdi di Forlimpopoli martedì 24 gennaio alle ore 21.00 è in programma una deliziosa commedia dove la cucina ha il potere di risollevare gli animi e accende speranza sul futuro. Il film "Sì, chef! La brigade", per la regia di Louis-Julien Petit, ha tra i protagonisti Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth, Fatou Kaba e Yannik Kalombo.

Al termine della proiezione, nell’attigua sala del consiglio, è prevista la degustazione di una ricetta legata alla pellicola trasmessa. In abbinamento al film di domani sera l’Istituto Superiore Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli propone biscotteria marocchina e tè verde. L’evento non ha costi aggiuntivi al prezzo del biglietto d’ingresso al cinema. La rassegna proseguirà con nuove proposte nei martedì successivi.