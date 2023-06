Il film su Don Pippo, diretto dal giovane regista forlivese Romeo Pizzol, esce al cinema Multisala Astoria

L'associazione culturale Compagnia Bella, in collaborazione con Onda FILM, annuncia l'uscita del film "Potevo farmi santo", un emozionante racconto sulla vita di Monsignor Giuseppe Prati, il famoso Don Pippo. La pellicola, diretta dal giovane regista forlivese Romeo Pizzol, fara? il suo debutto in anteprima al cinema Multisala Astoria di Forli? il 21 giugno alle ore 21.

"Potevo farmi santo" sono state le ultime parole di un uomo che ha fatto della sua vita una missione al servizio della comunità, al di fuori di ogni cerchia politica o religiosa. Potevo farmi santo è il titolo del film che racconta questa storia. La storia di Monsignor Giuseppe Prati, Don Pippo, conosciuto come “Il santo forlivese”. Il film offre uno sguardo sulla sua vita, assumendo i molteplici punti di vista tramandati dai suoi stessi concittadini. A costruire la storia non sono le azioni di Don Pippo, ma gli effetti che queste hanno avuto sulle persone che ha incontrato. Sono loro a restituire, in forma di racconto, l’eredità ricevuta da Don Pippo. La regia di Romeo Pizzol lascia spazio ai racconti, alle parole, ai pensieri, costruendo una narrazione corale nella quale chiunque può trovare ciò che lo rispecchia. Al centro non c’è la figura di Don Pippo, ma la città stessa che lui ha contribuito a costruire. Una città ben presente, che vive e ricorda la propria storia.

Compagnia Bella, in collaborazione con Onda FILM, ha prodotto "Potevo farmi santo" con l'obiettivo di testimoniare una storia in grado di fare la differenza nella società di oggi, nella quale i valori di condivisione, rispetto, inclusività sembrano messi in secondo piano rispetto agli egoismi personali. "L’esempio di Don Pippo mostra quali valori sono fondamentali per la costruzione di una comunità integra, viva e solida, al di là di ogni differenza. L'uscita di "Potevo farmi santo" al cinema Multisala Astoria di Forli? rappresenta un momento di grande importanza per la comunita? locale. E? un'opportunita? unica per gli spettatori di comprendere la storia della propria città e di scoprire la figura dell’uomo che l’ha cambiata", raccontano da Onda Film.

Per prenotare un posto alla proiezione di "Potevo farmi santo" il 21 giugno 2023 alle ore 21 al cinema Multisala Astoria, e? necessario inviare una mail a potevofarmisanto@gmail.com entro martedi? 20 giugno. I posti sono limitati e saranno assegnati in base all'ordine di arrivo delle prenotazioni.

