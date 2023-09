Il fumetto a 360 gradi, dalla sceneggiatura alla stampa: riparte il corso "Fumbini Esplosivi"

"Fumbini Esplosivi" torna con la sua sesta edizion: il corso, tenuto da due professioniste del settore, Laura Fuzzi, animazione e fumetto, e Maria Mengozzi, illustrazione e teatro, vuole insegnare come si realizza un fumetto ogni giovedì dalle 17.00 a partire dal 5 ottobre. L'arte non è solo un passatempo, ma un lavoro a tempo pieno per le docenti, il che significa che verrà fatta formazione di alto livello. Nonostante ciò è previsto tanto divertimento, lezioni mirate e materiale professionale. I partecipanti impareranno a lavorare all'ideazione della storia, alla creazione dei personaggi fino alla realizzazione di un autoproduzione. Il corso è in collaborazione con Terra del Buonvivere e l'Associazione Regnoli 41.

L'obiettivo di “Fumbini Esplosivi! Laboratorio di fumetto" è quello di promuovere la scrittura, la lettura e l’approfondimento grafico del fumetto. Non si impara solo a disegnare, ma anche come impaginare e stampare un albo a fumetti. “Vogliamo coinvolgere i piccoli lettori e mostrare loro quanto può essere divertente creare storie" dice Laura Fuzzi, fumettista e disegnatrice meldolese che organizza laboratori in tutta Italia. "Inoltre impareremo ad utilizzare materiale professionale che rimarrà in regalo ad ogni iscritto."

Laura Fuzzi si occupa di cinema di animazione e fumetto. Ha collaborato a diversi film di Simone Massi come la “Strada dei Samouni” vincitore dell'Oeil d'or al Festival di Cannes, “Love is potatoes” di produzione olandese e “Resterà con te” Zecchino d'oro 2016. Come autrice ha realizzato “Gioca con me Papà” di Enrico Ruggeri per lo Zecchino d'oro 2022. Realizza laboratori per adulti e bambini e collabora con diverse realtà italiane.

Maria Mengozzi è attrice e illustratrice. Ha realizzato diversi spettacoli teatrali per famiglie e ragazzi con Compagnia Bella di Forlì ed è apparsa recentemente nel film scritto e diretto da Romeo Pizzol "Potevo Farmi Santo". Ha illustrato per Tomolo Edizioni "I Racconti dell'Aurora" scritto da Simone Zambruno. Da un anno collabora anche a fianco di Laura Fuzzi per la realizzazione di corti animati.

Il corso di fumetto è aperto a partecipanti di tutte le età, con sessioni divise per garantire un'esperienza adatta a ciascun gruppo. La prima lezione di presentazione si terrà giovedì 5 ottobre in Via Giorgio Regnoli 52 a Forlì solo su prenotazione. I posti sono limitati. Per maggiori informazioni e per iscrizioni: Laura Fuzzi 329.1891637