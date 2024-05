Il fungo prognolo protagonista a Cusercoli per due domeniche: torna la sagra

Prezzo non disponibile

Torna l'evento che celebra il fungo primaverile, protagonista delle cucina, tra tagliatelle, frittate, zuppe. A Cusercoli, domenica 12 e 19 maggio, appuntamento con la Sagra del prugnolo: saranno presenti stand gastronomici, in Piazza Don Luigi Brighi ci saranno le bancarelle del mercatino dell'arte ingegno e delle piante da orto e ornamentali e stand di ambulanti agroalimentari nei quali non mancheranno le specialità dedicate a questo superbo prodotto della natura, declinato in tutte le sue varianti più gustose.

Alle ore 11.00 di domenica 12 maggio ci sarà la premiazione del "Prugnolo d'oro di Romagna" al più grande fungo esposto dai grossisti e dai raccoglitori. Nel complesso dello storico castello e della Chiesa di San Bonifacio, saranno allestite affascinanti mostre di pittura e sarà possibile visitare il Castello, la Chiesa, i Giardini Pensili ed il Museo Delle Formelle.