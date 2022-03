Il futuro dell'Unione Europea a Forlì: studenti e operatori si confrontano con Brando Benifei e Fabio Massimo Castaldo

La conferenza sul futuro dell’Europa fa tappa a Forlì. In collaborazione con il Dipartimento per le Politiche europee – Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Ufficio in Italia del Parlamento europeo e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con il patrocinio della Camera di Commercio della Romagna, il Punto Europa di Forlì organizza due giornate di dibattito sul futuro dell’Unione Europea, aperte ai contributi di studentesse e studenti dell’Università di Bologna e alla partecipazione degli operatori economici della Romagna.

La location è l’Aula 3 del Campus di Forlì – Università di Bologna (entrata da viale Filippo Corridoni), giovedì 17 marzo, dalle 17:00 alle 19.00, le studentesse e gli studenti Unibo potranno presentare le loro idee sul futuro dell’UE agli eurodeputati Brando Benifei, eurodeputato delegato COFOE e presidente del Gruppo Spinelli e Fabio Massimo Castaldo, già vicepresidente del Parlamento europeo. Modera l’incontro: Andrea Bonanni (giornalista di Repubblica).

Giovedì 24 marzo (ore 17.30-19.00), in particolare gli operatori economici potranno riflettere sulle opportunità di sviluppo dell’Economia sociale.

Ad entrambi gli incontri parteciperanno i rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione europea in Italia.