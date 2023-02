“Il gatto e la volpe”: a Bertinoro il jazz di Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini

Domenica 26 febbraio all’Enoteca Bistrot Colonna dopo il brunch, previsto per le 12.30, il palco si aprirà alle ore 14.30 per il secondo evento della programmazione invernale del “dai de jazz…Club 2023”. Come Associazione, dai de jazz propone nei luoghi della Romagna, in cui trova accoglienza, progetti di artisti che praticano il linguaggio del jazz con un innato spirito creativo e una sensibilità che si nutre di tradizione afroamericana e contemporaneità.

Collocato in un borgo medievale, il “ddj Club” è uno spazio nel quale i musicisti rendono partecipe il pubblico dell’atto scenico. Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini con il loro “Il gatto e la volpe” (progetto/album, 2021), fatto di fiato, mani, sguardi, interplay comunicativo, daranno corpo in senso letterale ad una narrazione che si squaderna sul pentagramma: un incontro tra due grandi virtuosi del proprio strumento, in cui i ritmi sudamericani e il pulsare dello swing si mescolano al jazz contemporaneo, in un alternarsi di atmosfere dal sapore popolare ad altre colte, con vette di puro lirismo.

Simone Zanchini è un fisarmonicista tra i più interessanti del panorama internazionale: strumentista curioso ed eclettico, creativo, la sua ricerca, senza dimenticare la tradizione, percorre tutti i territori e i linguaggi della musica contemporanea, acustica ed elettronica, con contaminazioni extracolte, per giungere ad un suo personalissimo approccio alla materia improvvisativa. Svolge un’intensa attività concertistica e collabora con musicisti e gruppi di differenti estrazioni musicali, compresa la classica (come i Solisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano). Ha suonato nei maggiori festival e rassegne nazionali e internazionali, collaborando con Thomas Clausen, Gianluigi Trovesi, Javier Girotto, Marco Tamburini, Paolo Fresu, Antonello Salis, Han Bennink, Art Van Damme, Bruno Tommaso, Andrea Dulbecco, Giovanni Tommaso, Frank Marocco, Bill Evans (sassofonista), e tanti altri. Ha pubblicato più di trenta album, tra cui “Casadei Secondo me” (2015), in cui rilegge la musica romagnola fra melodie, armonie tradizionali e improvvisazioni, “Don’t try this anywhere” (2016), con, tra gli altri, John Patitucci, Adam Nussbaum, Ratko Zjiaka, e “SZ Play the music of Nino Rota” (2018), progetto che lo vede solista con la HR Frankfurt Radio Big Band.

Gabriele Mirabassi, tra i migliori clarinettisti del panorama mondiale per il suono pieno e personale, il virtuosismo solistico, la grande forza, si muove con disinvoltura sia nella musica classica che nel jazz. Numerose sono state le collaborazioni nel corso degli anni: nel jazz, fra i tanti, Richard Galliano, Enrico Rava, Steve Swallow, Enrico Pieranunzi, Marc Johnson, John Taylor, Stefano Battaglia, Roberto Gatto, Rabih Abu Khalil, Edmar Castaneda; nella classica John Cage, Mario Brunello, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, l’Orchestra d’Archi italiana, la Banda Sinfonica do Estado de Sao Paulo, la quale testimonia il suo legame con la musica brasiliana. Ha prestato la sua arte anche al teatro, alla canzone d’autore, alla danza (fra i tanti, Gianmaria Testa, Erri De Luca, Ivano Fossati, Sergio Cammariere, Mina, Marco Paolini). È leader del quartetto “Canto di ebano” (“Miglior disco dell’anno Top Jazz 2008”), suona in duo col chitarrista brasiliano Roberto Taufic (Um Brasil diferente), col pianista André Mehmari (“Miramari”, 2010), in duo con Enrico Zanisi, per citare solo alcuni progetti. Della sua discografia, l’album più recente è “Girasoli” (2022) con Nando Di Modugno e Pierluigi Balducci.

Entrambi hanno partecipato come guest al progetto dedicato alla musica di Nino Rota (album inciso recentemente, di cui è imminente l’uscita) dell’Italian Jazz Orchestra diretta da Fabio Petretti.

BIGLIETTERIA CONCERTI: INTERI € 15,00 - RIDOTTI € 10,00

Ridotti: soci dai de jazz - under 30 anni - chi ha pranzato o cenato all’EBC prima del concerto. Presso il ristorante è possibile consumare il brunch o cenarre € 25.00 (escluso vino e liquori). Prenotazioni Ristorante: SMS o Whatsapp 347 1230357. Prenotazioni Concerto: nicolacataldo@alice.it oppure 340 5395208