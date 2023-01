Il Giorno della Memoria a Meldola nelle scuole e a teatro

Prezzo non disponibile

Il Comune di Meldola organizza una serie di attività ed iniziative rivolte alle scuole e alla cittadinanza in questa importante ricorrenza, per non dimenticare la deportazione e lo sterminio degli ebrei d’Europa, degli internati militari e dei deportati politici nei lager nazisti, tra i quali diversi meldolesi.

Grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Meldola, venerdì 27 e sabato 28 gennaio, al mattino, saranno proposte in aula una serie di letture dedicate a tutte le classi quinte e a due classi quarte della scuola primaria De Amicis; lettrice Rita Aglietti, rappresentante dell’associazione LiberaMente che da anni si occupa delle tematiche riguardati la memoria storica della Shoah. Sono stati inoltre acquistati, su indicazione delle insegnanti della Scuola Primaria, libri tematici che andranno ad incrementare la dotazione di materiale del laboratorio di lettura della scuola.

Sempre nel corso della mattinata del 27 gennaio, nella Sala Teatro della Scuola Secondaria di 1° Grado di Meldola, si svolgerà un incontro di riflessione dedicato agli alunni delle classi terze con il prof. Filippo Panzavolta, autore di una ricerca storica sulla figura e la vicenda di Don Odo Contestabile, monaco dell’abbazia del Monte di Cesena, che durante la seconda guerra mondiale salvò due famiglie ebraiche dalla deportazione nei campi di sterminio, e che per questo è stato riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”.

Il programma proseguirà nella serata di venerdì 27 gennaio, al Teatro Comunale Dragoni dove si terrà lo spettacolo “Giobbe. Storia di un uomo semplice” con Roberto Anglisani, tratto dall’omonimo romanzo di Joseph Roth, che racconta la storia di un maestro ebreo e della sua famiglia in un paese tra Russia e Polonia nei primi anni del Novecento, tra le speranze e le paure, i momenti di gioia e di dolore che segnano la vita dei protagonisti. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Infine, il Comune di Meldola contribuirà alla realizzazione dell’edizione 2023 del progetto educativo “Promemoria Auschwitz”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie, sostenendo le spese per il viaggio della memoria e le visite ai campi di Auschwitz-Birkenau, al Museo Storico – fabbrica di Oskar Schindler e all’ex ghetto nazista di Cracovia, nonché tutte le attività formative rivolte a tre studenti meldolesi che partecipano all’iniziativa.

La storia contemporanea, la letteratura, l’arte, la scuola, il mondo delle associazioni svolgono una funzione fondamentale per salvaguardare la memoria e comprendere le cause di ciò che è accaduto, educando ogni giorno ai valori e ai principi di umanità, libertà, uguaglianza e democrazia stabiliti dalla nostra Costituzione.