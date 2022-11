Il giovane artista Samuele Ceccarelli in mostra con le sue riproduzioni del mondo dei fumetti

Il “Nerd Diner Pizza” di Forlimpopoli ospita una mostra a tempo, nelle giornate di mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre del giovane artista Samuele Ceccarelli. La grande passione per il fumetto e per gli anime, lo ha portato a dipingere e realizzare opere d'arte relative a diversi personaggidi questo mondo. La sua idea è quella di emulare il più possibile il personaggio, alludendo a una stampa o un lavoro realizzato in digitale. Utilizzando tecniche differenti, dall'acquerello, all'utilizzo dei colori acrilici, fino alla rappresentazione tridimensionale del personaggio, svincolandolo dalla bidimensionalità dando una nuova vita e anima al soggetto rappresentato.

Samuele Ceccarelli, nato a Cesena, il quale ha frequentato l'istituto d'arte di Forlì diplomandosi come maestro d'arte in Restauro e Decorazione pittorica, successivamente trasferitosi ad Urbino per il continuo degli studi nell'ambito dell'arte, diplomandosi all'Accademia di Belle arti di Urbino, triennale in Scultura, acquisendo capacità manuali e tecniche nell'utilizzo specifico della terracotta, calchi e resine.

Successivamente trasferitosi in una città d'arte, la bellissima Firenze, nella quale conseguì il master triennale in Restauro del materiale lapideo e musivo nella facoltà storica Palazzo Spinelli.