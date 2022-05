"Il giovane Corsaro. Pasolini a Bologna" : al cinema Astoria arriva il documentario raccontato dal regista

Sarà presentato al cinema Astoria di Forlì, martedì 31 maggio alle 21,00 il documentario "Il giovane Corsaro. Pasolini a Bologna." diretto da Emilio Marrese, alla presenza del regista. A parlarne saranno, insieme all'autore, Lodovico Zanetti, dell'ANPI Forlì, e i giornalisti Enrica Mancini e Pietro Caruso.

L'opera racconta la gioventù di Pier Paolo Pasolini nella città dove vide i natali il 5 marzo del 1922 e dove, soprattutto, visse gli anni dell'adolescenza, dal 1937 al 1943. Fu un momento fondamentale della vita di Pasolini, quello formativo, con l'approccio al cinema, all'arte , alla politica, all'impegno civile.

Quello di Pasolini con la città felsinea fu un legame strettissimo che durò per tutta la vita, non senza le critiche alla Bologna “consumista e comunista” degli anni ‘70.

Il protagonista del docufilm – girato dal Premio David di Donatello per la fotografia, il bolognese Gian Filippo Corticelli – è uno studente impegnato in una tesi di laurea sul rapporto tra Bologna e PPP ed è interpretato da , Nico Guerzoni, emergente attore bolognese. Neri Marcorè dà voce alle parole di Pasolini, selezionate da articoli, lettere e interviste.

Emilio Marrese, giornalista, scrittore, sceneggiatore, regista e speaker radiofonico. Vice caporedattore di Repubblica, ha lavorato nelle redazioni di Bologna, dello Sport, de il Venerdì e de La Domenica, occupandosi di sport, costume, spettacolo e cronaca; inviato a tre Olimpiadi, quattro Mondiali e tre Europei di calcio. Premio Dardanello 2004 per il giornalismo sportivo. Ha collaborato con l’Espresso e Radio Capital. Premio Coni 2011 per la narrativa sportiva con Rosa di fuoco. Romanzo di sangue, pallone e piroscafi (Pendragon), tradotto anche in Spagna e Sud America. Nel 2015 ha pubblicato il romanzo Il buio ha paura dei bambini (Piemme). Tra i suoi docufilm: Via Volonté n.9 (Fandango, 2010), vincitore del Rome Independent Film Festival, Il Cielo Capovolto (Cineteca Bologna, 2014), La linea gialla (Repubblica-Movie Movie, 2015), "Il Vangelo secondo Matteo Z. - Professione Vescovo" (2019)