Il giovanissimo violoncellista Enrico Mignani pronto ad incantare il pubblico a Tredozio

Sabato 16 luglio alle ore 21, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Tredozio, avrà luogo il secondo appuntamento concertistico con la rassegna Musicambiente 2022, organizzata dalla cooperativa Emilia-Romagna Concerti in collaborazione con il comune di Tredozio.

Il programma della serata prevede l’esibizione del giovanissimo violoncellista Enrico Mignani che eseguirà musiche per violoncello solo di Gabrielli, Dall’Abaco, Bach, Ligeti e Sheng. Violoncellista di riferimento per la Young Musicians European Orchestra, Enrico Mignani ha studiato al conservatorio di Bologna e Lugano, perfezionandosi al Mozarteum di Salisburgo. È molto attivo sulla scena europea sia nell’ambito della musica da camera che come solista.

L’ingresso al concerto è gratuito, per info: erconcerti1@yahoo.it