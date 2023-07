Il giovedì si anima a Castrocaro Terme e Terra del sole

Prezzo non disponibile

A Castrocaro Terme e Terra del Sole torna “Di giovedì arte, antichità, aperitivi” a cura del Consorzio di Promozione Turistica Castrumcari in collaborazione con il Comune. In Piazza Mazzini, mercatino dell’artigianato e del brocantage con tante proposte frutto di creatività e abilità manuale, e prodotti tipici del territorio. In Piazza del Buonincontro, mercatino dedicato ai bambini.

Giovedì 20 luglio alle 20:00 letture a cura dei volontari Nati per Leggere, mentre alle 21:00 Incontro con l’autrice: Monia Monti Pedagogista, Istruttrice di mindfulness e trainer di meditazione, che presenta il suo ultimo libro "????????? ? ????????. ??? ????????? ????? ? ???????à ?? ?? ????? ??? ????? ??????". Partecipazione libera, è gradita la prenotazione: 0543 769631 – cell./wa 350 5193970 – info@castrocarotermeterradelsole.travel

La partecipazione al mercatino dei bambini è gratuita, ma su prenotazione all’ufficio turistico: tel. 0543 769631 – 3505193970 – info@castrocarotermeterradelsole.travel