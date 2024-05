“Il giro del mondo in dodici storie": a Terra del Sole i bambini mettono in scena i libri letti

Prezzo non disponibile

Torna sabato 18 maggio a Terra del Sole, a conclusione di un percorso didattico volto alla scoperta e al piacere di leggere, la festa della lettura “Il giro del mondo in dodici storie" . Nella bella cornice del Giardino Cosimo de' Medici circondato dai palazzi storici della cittadina, i bambini diventeranno protagonisti raccontando in forma artistica i libri letti durante l”anno scolastico. La festa, con patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, aprirà alle ore 15,30 e per tutto il pomeriggio si susseguiranno laboratori e attività creative.

Parteciperà la bottega delle storie diretta da Manuela Veronesi della Biblioteca Battanini di Castrocaro e saranno esposte le mostre di arte figurativa dei piccoli artisti di tutte le Scuole dell' Infanzia del territorio: la Statale Gianni Rodari, Fratelli Paganelli di Terra del Sole e Maria Bambina di Pieve Salutare. Il Comitato dei genitori allestirà mercatini e stand di ogni genere e dalle 16,30 sarà offerta la merenda grazie ai volontari del Borgo Romano, Borgo Fiorentino e Associazione degli Alpini. Per finire alle 17,00 si esibiranno gli alunni della Scuola Primaria Silvio Serri Pini, nello spettacolo “Il giro del mondo in dodici storie “, meraviglioso viaggio dentro i racconti per conoscere usanze e tradizioni dei popoli e farci sorprendere di quante siano le cose che ci accomunano, nonostante le molteplici differenze.