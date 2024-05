Il gran ballo delle speranze al Circolo Democratico Forlivese

Un evento danzante e una conversazione aperta al pubblico costituiranno il nocciolo dell'evento: "Esuli, Caronari, Mazziniani. Il gran ballo delle speranze" che si svolgerà domenica 26 maggio alle 17 nei saloni del Circolo Democratico Forlivese in via Maroncelli 7 a Forlì. L'iniziativa è promossa dal circolo Acli Lamberto Valli Aps e dalla rete di assicurazioni ed enti che collaborano attivamente con il sodalizio aclista come evento collaterale alla Mostra Preraffaelliti Rinascimento Moderno in corso ai Musei San Domenico.

Relatore sarà Riccardo Tessarini, presidente della sezione Ami "Giordano Bruno" di Forlì mentre per il ballo si esibiranno qualificate coppie di ballerini della Società di Danza - Circolo Romagna Aps