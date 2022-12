"Il Grinch" protagonista delle letture per bambini al Mega

Domenica 18 dicembre alle ore 10:30 presso il Mondadori Bookshop di Forlì ci sarà la lettura animata del libro illustrato "Il Grinch", uno dei testi più famosi di Theodor Seuss Geisel, conosciuto dal pubblico con lo pseudonimo di Dr. Seuss. Dal testo sono stati tratti un cartone animato, un film (in cui il Grinch è interpretato dall'attore Jim Carrey) e un film d'animazione.

Il Grinch vive in una grotta in cima al Briciolaio, situato sopra il paese di Chinonso. Gli abitanti di Chinonso sono allegri e gioiosi, invece il Grinch è scontroso, solitario e irascibile e ha il cuore di due taglie più piccolo del normale. Il Grinch odia particolarmente il periodo natalizio, incluso il canto dei cori. E' così stufo di assistere a quella festa per lui insensata che decide di rubare il Natale...Una storia profonda e divertente sul vero significato del Natale, corredata dalle bellissime illustrazioni dell'autore.

Dopo la lettura si svolgerà un laboratorio per bambini. Ingresso gratuito