Il gruppo Cuamm Romagna si presenta in una serata di "Musica e parole con l'Africa"

"Musica e parole con l'Africa" è la serata di presentazione del gruppo Cuamm Romagna, che si tiene sabato 2 aprile alle 18:00 nel Teatro Sauro Novelli, alla parrocchia di Santa Rita.

Una serata di musica e testimonianze insieme a Don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa Cuamm, Yuri Ciccarese (flauto) e Simonetta Ianiro (infermiera Cuamm in Angola) per annunciare l'impegno del nascente gruppo Cuamm Romagna. In collaborazione con Centro Studi San Donati ausl Romagna e Salute e Solidarietà di Forlì.



Per informazioni: gruppo.romagna@cuamm.org, Simonetta 335 1668685