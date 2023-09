Il Gruppo Danza Forlimpopoli festeggia i 30 anni di attività con una serata per tutti

Compleanno speciale per il Gruppo Danza di Forlimpopoli, che sabato 2 settembre festeggia i 30 anni di attività. L’appuntamento è a partire dalle ore 17 in piazza Garibaldi, dove si svolgeranno workshop liberi in varie discipline, a partire dal gioco danza per i bambini dai 3 ai 5 anni, per proseguire con l'hip hop dagli 8 anni in su, e poi pilates, yoga e pizzica per tutti. In parallelo in palestra, dalle 17.45, spazio alla danza classica, prima per i bambini e poi per tutti. Al fianco del Gruppo Danza la Scuola di Musica Popolare con il "Duo Baguette" formato da Andrea Branchetti e Nicole Fabbri.

Come in ogni compleanno che si rispetti ci saranno anche la torta e il brindisi, che l'amministrazione comunale anticipa formulando i migliori auguri per questo compleanno, uniti al ringraziamento per il lavoro compiuto sinora, sia dal punto di vista strettamente artistico sia da quello di natura formativa. "Il Gruppo Danza - ricorda la sindaca Milena Garavini - è una realtà di assoluto primo piano nella vita culturale cittadina per la qualità della proposta educativa ed artistica, per la capacità di attrazione nei confronti dei giovani, cui sa offrire i percorsi più diversi nell'ambito della coreutica, e per la costante disponibilità a collaborare con le altre realtà cutlurali cittadine. A loro va il più sentito ringraziamento dell'Amministrazione e l'augurio di poter continuare a costruire insieme lo sviluppo culturale della città per i prossimi 30 anni".