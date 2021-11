Il gruppo Donna Solidale organizza due serate tra cinema e musica, a sostegno delle donne afghane

A Forlimpopoli si sta lavorando per organizzare l’evento annuale del gruppo Donna Solidale dedicato al 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999 e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne.

Nella risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999 viene precisato che si intende per violenza contro le donne "qualsiasi atto di violenza di genere che si traduca o possa provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia che avvengano nella vita pubblica che in quella privata". La violenza contro le donne è ritenuta una manifestazione delle "relazioni di potere storicamente ineguali" fra i sessi, uno dei "meccanismi sociali cruciali" di dominio e discriminazione con cui le donne vengono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini per impedirne il loro avanzamento.

Il gruppo spontaneo Donna Solidale è attivo dal 2019 e dopo le restrizione del look down, quando comunque non si mai fermato, ritorna in presenza in collaborazione con le associazioni del territorio ma anche con i privati cittadini. Due i momenti al Teatro Verdi di Forlimpopoli dedicati al mondo delle donne: il 25 novembre alle ore 21.00, con una serata di musica, danza parole e poesia in collaborazione con le tante associazioni e gruppi del territorio, con la direzione artistica di Veronica Gonzalez, con ingresso ad offerta libera, mentre il 26 novembre in collaborazione con il cinema Verdi verrà proiettato il film “Come pietra paziente”, del 2012, regia di Atiq Rahimi con ingresso a pagamento.

Quest'anno il focus sarà sulle condizione delle donne Afghane e il ricavato dell’offerta libera andrà a favore dell’Associazione CISDA il coordinamento italiano a sostegno delle donne Afghane. Gli eventi hanno ottenuto il patrocinio del Comune di Forlimpopoli, dell’Arci, Di Libera, di Barcobaleno, dell’Anpi sezione di Forlimpopoli e di Laudato Si salvaterra della Romagna Forlivese e dell’Associazione Mariette.