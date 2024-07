Il jazz di New Orleans sul palco di Formì

Lasciate scorrere il tempo buono, “laissez les bon temps rouler”. Così dicono a New Orleans, città dalle origini multietniche, patria di contaminazioni di razze e crocevia di culture, ma sopratutto culla del jazz. Proprio da un viaggio a New Orleans nasce il desiderio del trio The Indians, di far rivivere l'atmosfera frizzante del sud della Louisiana attraverso le note dei più grandi standard del genere, ma anche con i ritmi afroamericani delle canzoni popolari di strada e le toccanti progressioni delle bande che accompagnano in processione le folle, mescolando sacro e profano.

L’appuntamento è per venerdì 19 luglio sul palco di Formì, il distretto commerciale all’uscita di Forlì dell’A14. Lo spettacolo, sesto appuntamento della rassegna musicale a ingresso gratuito “Formì&You”, inizia alle 20, con i dischi di deejay Serj alla console. Per i più piccoli lo spazio dedicato alle marionette ospita "Il dottore innamorato", allestito da I Burattini della Commedia: in questa commedia brillante della tradizione emiliana vediamo il dottor Balanzone desideroso di prendere moglie. La prescelta è la figlia di Sandrone, la bella Lisetta. Al padre vengono offerti un mucchio di quattrini per la mano della giovane. Il nostro sarebbe felicissimo di intascare la somma ma Lisetta è innamorata di Fagiolino il quale appresa la notizia escogita un piano. La strega Gertrude sarà colei che risolverà l’intricata faccenda… il finale è una divertente sorpresa.