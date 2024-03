"Il jazz e la pittura": appuntamento a Forlimpopoli tra action painting e musica

La quarta edizione delle lezioni/concerto di “L’Abbejazzario” ha come focus il dialogo fra il jazz e i diversi mondi espressivi dell’arte, il cinema, la letteratura, la danza, la pittura, un quadrivio contemporaneo, una dialettica di poetiche, di esperienze umane ed artistiche. Lunedì 18 marzo al Teatro Verdi di Forlimpopoli alle 21.00 andrà in scena il quarto ed ultimo appuntamento della rassegna.

Il narratore della serata sarà Giovanni Serrazanetti, presentatore ufficiale di diverse edizioni di Umbria Jazz e per anni animatore della Cantina Bentivoglio di Bologna, il quale inquadrerà la peculiarità del rapporto fra jazz e pittura - si pensi, ad esempio, a Miles Davis, che ad un certo punto della sua carriera impugnò il pennello in un concerto di colori. A far da contralto all’incedere delle note Serrazanetti svilupperà, inoltre, un’esperienza di action painting. Con lui on stage ci saranno: Emiliano Pintori, piano, organo Hammond, composizione; la sua passione è nata dalla frequentazione dell’ambiente jazz della sua città, Bologna, dall’incontro con Barry Harris e dalla sua permanenza a New York nel 2009; Pintori si è esibito in festival e club in Italia ed Europa con alcuni grandi del jazz, tra cui Steve Grossman, Bobby Watson, Enrico Rava, Roberto Gatto, Tom Kirkpatrick, Gianni Cazzola, Piero Odorici, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Carlo Atti, Jesse Davis; nel 2014 ha iniziato la sua attività di ricerca e divulgazione della musica africano americana per la serie di conferenze/concerto“Jazz Insights” (Bologna Jazz Festival), a cui nel 2019 si è aggiunto “ABC Jazz”, lezioni/concerto sulla storia e sui protagonisti del jazz (Teatro dell’ABC, Bologna); Pintori è autore, inoltre, delle musiche per i lavori dell’artista Paolo Chiasera, esposti in musei d’arte contemporanea, come il Rejna Sofia Museum di Madrid; a suo nome ha pubblicato l’album “Contiguity” (2012); Andrea Grillini, batterista, compositore non solo di architetture poliritmiche, ha collaborato con David Murray, Marc Ducret, Fabrizio Puglisi, Pasquale Mirra, Don Byron, Steven Bernstein, Alfonso Santimone, Gabriele Evangelista, Stefano Senni, e tanti altri; porta avanti diversi progetti, fra cui i Bad Uok (“Lateless”, 2020), i Tell no lies ed è il batterista della Tower Jazz Composer Orchestra (Ferrara); ha preso parte allo Human Rights Nights Film Festival promosso dalla Cineteca di Bologna, suonando al “Soweto Art Festival” (Sudafrica, 2010) ed è salito sui palchi dei più noti jazz festival internazionali; Matteo Diego Scarcella, sassofono tenore, sassofono soprano e flauto, giovane musicista pluripremiato, ha già una maturità artistico-espressiva che lo annovera fra i talenti emergenti da seguire, con una grande passione ed un linguaggio improvvisativo ricco e personale; ha frequentato importanti jazz club e festival sia come sideman che alla guida di un suo quartetto (Piacenza Jazz Festival, 2024); Saverio ZURA, chitarra, nel percorso di formazione ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la sua capacità narrativa nello sviluppo dei solo; è il chitarrista della “ERJ Orchestra”, diretta da Piero Odorici e Roberto Rossi e milita stabilmente nella “Martini Big Band”, diretta da Michele Corcella; ha collaborato con Peter Bernstein, Alex Sipiagin, David Kikoski, Paolo Fresu, Barend Middelhoff, Cristiano Arcelli, Adam Pache, Paolo Benedettini, Stefano Senni, Massimo Manzi, Stefano Paolini ed ha suonato sui palchi di numerosi jazz festival e club.

Per prenotare: nicolacataldo@alice.it, oppure con SMS o WhatsApp al 340 5395208.