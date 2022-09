Il leader nativo Adriano Karipuna in Campigna per raccontare la resistenza dei popoli indigeni dell’Amazzonia

Sabato 24 settembre in località Fangacci di Campigna alle ore 11.20, nell’ambito del censimento del cervo si terrà un incontro pubblico con Adriano Karipuna, leader nativo del popolo Karipuna di Rondonia (Brasile) e con i rappresentanti COSPE. Adriano Karipuna è la figura simbolo della resistenza dei popoli indigeni dell’Amazzonia contro la deforestazione e l’assalto delle economie predatrici che minacciano l’integrità dei suoi ecosistemi e la vita delle sue comunità. È venuto in Europa proprio per far conoscere le violazioni che il popolo ed il territorio Karipuna subiscono ogni giorno e parlarci della loro resistenza che oggi ha bisogno del nostro sostegno.

L'evento è organizzato dal Parco Nazionale foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna. Ufficio Informazioni 0575 503029 - promozione@parcoforestecasentinesi.it