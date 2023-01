“Il lupo e i sette capretti”, dalla favola dei fratelli Grimm lo spettacolo al teatro

Venerdì 6 gennaio, giornata dedicata alle famiglie al Teatro Mentore di Santa Sofia: va, infatti, in scena lo spettacolo “Il lupo e i sette capretti” di Accademia Perduta Romagna Teatri /TCP Tanto Così Progetti. La storia è nota ed è ispirata al classico dei Fratelli Grimm: un lupo desidera divorare 7 capretti e aspetta l’occasione favorevole che si presenta quando mamma capra li lascia soli per andare a fare spesa. In diverse occasioni il lupo viene scoperto dai capretti che, chiusi nella loro casa perché messi all’erta dalla mamma sull’incombente pericolo, non aprono la porta.

Il lupo allora ricorre a stratagemmi e travestimenti, aiutato anche dall’indifferenza ed egoismo di Mastro Porcello pasticcere, Mastro Coniglio fornaio e Mastro Topo mugnaio, ai quali si rivolge per raggiungere il suo scopo, e riesce infine a divorare sei dei sette capretti, riuscendo a entrare nella loro casa. Il settimo capretto, rifugiatosi dentro la pendola, al ritorno della madre la informa dell’accaduto. Mamma capra si dispera, ma poi cerca il lupo e lo trova immerso nel sonno per avere mangiato troppo in fretta le sue prede che, dentro l’enorme panciona sono ancora vive. Mamma capra allora estrae la prole e mette nella pancia del lupo enormi pietre.



Per l'occasione, l'Associazione C.I.F. Santa Sofia offrirà il biglietto di ingresso a tutti i bambini mentre il costo del biglietto per i genitori è di 7 euro. I bambini fino a 7 anni dovranno essere accompagnati. Le sorprese, poi, non sono finite: la Befana in persona, infatti, passerà a salutare tutti i bambini intervenuti e lascerà loro una piccola calza in dono.



Prenotazione obbligatoria al numero 348 5194348.