Il Lympha Trio inaugura il ciclo di concerti “Ci vediamo all’alba” a Bertinoro

Da domenica 17 luglio alle 5,45 la Rocca di Bertinoro ospita il ciclo "Ci vediamo all'alba", che per cinque domeniche consecutive permetterà di seguire splendidi concerti in una condizione privilegiata, assistendo al sorgere del sole e ascoltando musica in un silenzio quasi assoluto. Ad aprire il ciclo sarà la “Musica dalle radici” del Lympha Trio, composto da Anna di Iorio, Alessandra Antimi, Valentina Fabbri Valenzuela.

Soavi voci femminili, arpa, flauto e violino ci faranno viaggiare nel tempo e nello spazio attraverso dolci canzoni, melodie, ninna nanne e storie. Tre donne che condividono l'amore per la musica ci invitano ad un viaggio sotto la pioggia irlandese, attraverso un oceano di tradizioni dall'America Latina al balfolk francese, dai canti sefarditi alle danze ebraiche. Melodie sacre, rinascimentali e popolari con radici in ogni angolo del mondo, saranno sorgente di arte, vita e attualita?.

Biglietto 6,20 euro. Il prezzo del biglietto comprende la colazione. Biglietti in vendita su Vivaticket https://www.vivaticket.com/it/Ticket/lympha-trio-musica-dalle-radici/184375