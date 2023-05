Il maestro Giuliano Cavicchi presenta il suo nuovo progetto "Bona Vista Social Group"

Prezzo non disponibile

E’ un simpatico e ironico riferimento ai grandi musicisti cubani, i Buena Vista Social Club, questa originale performance musicale che il Maestro Giuliano Cavicchi, già direttore di grandi orchestre RAI e Mediaset, da qualche anno cittadino forlivese, presenterà sabato 13 maggio al Petit Arquebuse a Forli, con il suo Bona Vista Social Group. Già il sottotitolo della band è tutto un programma: “Liscio...gasato...quasi jazzato....molto swingato” .

Il tono, l'atmosfera, la scaletta di questo nuovo e originale evento coinvolgerà i presenti con qualche accenno di liscio, qualche brano di musica italiana degli anni '30/'40, un po' di jazz standard dalla suadente voce di Dani Bertoli, tanto swing e boogie. Tutto per far incontrare, forse per la prima volta, gli amanti della musica popolare romagnola con gli appassionati della musica popolare americana.

E' consigliata la prenotazione al 366 1512 799, o allo 0543.33010.