Il maestro Sciarrino in residenza ad Area Sismica: domenica il concerto di Istantanea ensemble

Con la presenza in residenza artistica di Salvatore Sciarrino (considerato il più grande compositore vivente, Leone d’Oro alla carriera nel 2016, Accademico di Santa Cecilia, Accademico delle Belle Arti della Baviera e Accademico delle Arti di Berlino) si apre la XXXII stagione di Area Sismica. Un evento per rivendicare il ruolo centrale, nel panorama culturale, delle eccellenze della musica di ricerca nazionale e internazionale, da venerdì 1 a domenica 3 ottobre 2021.

I cinque compositori di Istantanea che proporranno i propri brani in residenza (dal 1 al 3 ottobre) con il Maestro Sciarrino saranno Gioia Gurioli, Antonio Macaretti, Alfonso Santimone, Dimitri Sillato e Denis Zardi, eseguiti dall’ensemble di Istantanea diretto dal Maestro Tommaso Ussardi domenica 3 ottobre alle 18.

La collaborazione tra Istantanea e Area Sismica parte attraverso l’incontro e la residenza con il compositore Salvatore Sciarrino, da cui nasce la produzione “Centauromarino”. Un intreccio di brani tratti dal catalogo del Maestro e dal repertorio originale di Istantanea, dove la comunicazione e lo scambio di idee con una delle menti più illustri del panorama musicale contemporaneo internazionale rendono ancora più profondo il legame tra interpreti e compositori.

I cinque compositori

Alfonso Santimone Pianista, compositore, improvvisatore, performer, arrangiatore e produttore in concerti in Italia e all'estero e in uscite discografiche con tantissimi musicisti. Ha al suo attivo un centinaio di uscite discografiche edite in qualità di leader, co-leader e side-man. È stato co-fondatore e membro del collettivo di musicisti ed etichetta discografica El Gal-lo Rojo. Ha vinto per quattro anni di seguito il referendum JazzIT Awards indetto dalla rivista JazzIT come miglior tastierista jazz italiano.

Antonio Marcaretti Compositore e fisarmonicista. Inizia i suoi studi a Rossano, dove è nato nel 1982, e si diploma col massimo dei voti in Composizione al conservatorio di Bologna e in Fisarmonica al Conservatorio di Parma. Partecipa e vince vari concorsi di esecuzione musicale e le sue composizioni sono premiate e eseguite in diversi competi-zioni e festival musicali. Collabora con ensemble, attori, ballerini e si esibisce in recital solistici. Insegna musica e fisarmonica nelle scuole statali e private, pratica e insegna Ai-kido a A.S.I.A. Bologna.

Denis Zardi Pianista e compositore, divide la sua attività artistica fra solismo e musica da camera, suonando per le più importanti società di concerti in Italia, Europa, Stati Uniti e Sud America. Come pianista solista ha vinto oltre 20 primi premi in Concorsi Nazionali ed Internazionali distinguendosi per le esecuzioni di Schumann, Liszt e Rachmaninoff. Importante il sodalizio artistico con il violinista Roberto Noferini col quale ha vinto il primo premio al Concorso internazionale di musica da camera “Duo Hayashi” di S. Vittoria in Matenano.

Dimitri Sillato Si è diplomato in pianoforte e composizione con il massimo dei voti nei conservatori di Bologna e Rovigo, studiando con i maestri Mauro Minguzzi, Cesare Augusto Grandi e Paolo Aral-la. Nonostante la formazione classica fin da giovanissimo il suo interesse si è rivolto anche al mondo dell’improvvisazione. Da tempo si dedica alla scrittura di musica classica contemporanea e nel 2018 fonda insieme ad altri musicisti e compositori di Bologna l’ensemble “istantanea”.

Gioia Gurioli Compositrice, cantante, performer. Ha seguito diverse masterclass, in particolare la Chigimola, nel dicembre 2019, con il M° Sciarrino nella sede dell’Accademia Pianistica di Imola e con il M° Di Bari nella sede di Siena della Chigiana. Collabora con artisti e importanti studi di design realizzando ambienti sonori per web, esposizioni ed installazioni; ha inoltre composto le colonne sonore per diversi cortometraggi e documentari.

Ingresso 10 euro. Prenotazione obbligatoria via email a info@areasismica.it

Area Sismica è un circolo Arci