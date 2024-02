Il Maf celebra San Valentino con una visita dedicata all’amore nell’antichità e un aperitivo con manicaretti ‘storici’

18 euro, biglietto ridotto di 12 euro per bambini dai 6 ai 12 anni

Prezzo 18 euro, biglietto ridotto di 12 euro per bambini dai 6 ai 12 anni

In occasione di San Valentino il Museo Archeologico di Forlimpopoli propone “Al banchetto di Amore e Psiche”, un evento che coniuga storia e gusto. L’appuntamento è per mercoledì 14 febbraio alle ore 18.30 al MAF.

Si comincerà con una visita guidata per scoprire come si viveva l’amore nel mondo classico, con le sue regole e i suoi riti. Poi si potrà assaggiare un delizioso aperitivo con i manicaretti di ArkeoGustus, realizzati sulla base delle fonti storiche, spaziando dall’antica Roma al Medioevo, fin all’Ottocento. Leggende, amori famosi, divinità e uomini saranno la base per scoprire tante divertenti curiosità: un perfetto contrappunto ai sapori ritrovati grazie all’archeologia sperimentale.

Il menù completo si può scaricare sul sito del MAF al link https://www.maforlimpopoli.it/al-banchetto-di-amore-e-psiche-mercoledi-14-febbraio-2024/. Quota di partecipazione 18 euro, biglietto ridotto di 12 euro per bambini dai 6 ai 12 anni. Per maggiori informazioni: 337 118 0314 | maf@comune.forlimpopoli.fc.it