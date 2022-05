Il "Maggio dei libri" all'Archivio di Stato: l'Appennino romagnolo tra Medioevo ed Età moderna

La lettura delle vicende storiche del passato, che hanno interessato il territorio appenninico romagnolo tra Medioevo ed Età moderna, rappresenta lo strumento per comprendere oggi una terra di confine con un ruolo per nulla marginale nella storia della Romagna: questo in sintesi l'intento del volume protagonista dell'iniziativa, che si svolgerà presso l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena per l'edizione 2022 de Il Maggio dei Libri.

Il 18 maggio alle ore 16, presso la sede di Forlì dell'Archivio, verrà proposta la presentazione del volume La spada, la croce, il giglio. L’Appennino romagnolo nel Medioevo e in Età Moderna, a cura di Luca Onofri. Gli interventi degli autori saranno accompagnati dall’esposizione di documentazione archivistica relativa ai luoghi protagonisti del volume.

L'ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L’incontro si terrà nel rispetto delle norme di sicurezza e delle modalità di fruizione da adottarsi per garantire la tutela della salute dei visitatori (in linea con la normativa vigente al momento della presentazione), in particolare circa l'obbligo di indossare mascherine FFP2.



