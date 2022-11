Il Mago delle bolle torna al Testori con “Controvento. Storia di aria, nuvole e bolle di sapone”

Il 13 novembre alle ore 16 torna al Testori Michele Cafaggi con “Controvento. Storia di aria, nuvole e bolle di sapone”, il secondo appuntamento delle domeniche per le famiglie, la rassegna di spettacoli per pubblici di tutte le età, occasioni in cui generazioni diverse condividono l’esperienza artistica.

Il mago delle bolle di sapone che ha incantato pubblici di tutto il mondo sarà a Forlì al Teatro Testori con una storia dedicata a tutti i sognatori: “Oggi è grande festa in Teatro! E’ il 15 luglio del 1913 e sul palco c’è un bellissimo Biplano interamente costruito dal nostro Aviatore in persona che, dopo un breve discorso, partirà per la Grande Avventura! Tra lo scetticismo di alcuni e l’entusiasmo di altri il nostro Eroe si alzerà presto in volo e ci porterà in mondi sconosciuti, meravigliosi e lontani, forse troppo lontani… Raffiche di vento, morbide e schiumose nuvole, gigantesche bolle di sapone ci accompagneranno in un viaggio al di là dei confini terrestri. Dedicato a tutti i sognatori, più o meno eroici, che non hanno mai lasciato nulla di intentato.”

Inoltre domenica 4 dicembre alle 17.30 i genitori potranno partecipare ad un incontro in forma di dialogo con una pedagogista che seguirà l’intera rassegna di spettacoli; l’appuntamento è realizzato in collaborazione con la cooperativa Paolo Babini e fa parte del percorso pensato per i genitori, per supportare e valorizzare l’esperienza di visione degli spettacoli condivisa con figli e figlie.

Inizio spettacolo ore 16; posto unico euro 6; prevendita su Vivaticket. Info e prenotazioni allo 0543.722456 o progetti.teatrotestori@elsinor.net.