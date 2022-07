Giovedì 21 luglio appuntamento con "Il mare in vigna" al Chiosco della Rovere. Torna il truck con proposte di pesce, dal fritto agli spiedini alla piada con alici.

In abbinamentoun bianco della tenuta la bollicina Ehggià o il Sauvignon Blanc NANÌ, oppure per una nota di originalità il nostro GIULÌ uno Shiraz in purezza dalle note speziate e di grande freschezza. Dalle ore 19:30 a mezzanotte.

Seguire la strada bianca adiacente la Chiesa di Rovere. Possibilità di parcheggio in vigna.



Il Chiosco è un suggestivo punto d’incontro e ristoro, racchiuso tra il fiume Montone ed il Canale dei Mulini, tra Forlì e Terra del Sole. Un luogo in cui degustare in relax i vini di Tenuta Villa Rovere e alcuni drink creati con i nostri vini.

Prenota la tua botte e balla di paglia "a bordo lago" tra le vigne. Chiosco della Rovere, Via delle Vigne 19a/21, Rovere di Forlì. Prenotazioni anche via whatsapp al 3272907869