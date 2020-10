Cinema a colazione: il matinee del San Luigi

Chi non ha mai sognato di fare colazione in un cinema durante la proiezione di un bel film? Alla Sala San Luigi questo è possibile. Domenica 18 ottobre infatti è possibile gustare un'ottima colazione accompagnata dal film "Volevo Nascondermi", un film biografico sulla vita del pittore Antonio Ligabue magistralmente interpretato da Elio Germano che ha vinto il premio di Miglior attore al festival di Berlino 2020. Il film inoltre è stato vincitore del "Nastro dell'anno" ai Nastri d'Argento 2020.

L'appuntamento è il 18 ottobre 2020 dalle ore 8.45 presso la Sala San Luigi per il primo Matinee con caffè, briosche e cinema a soli € 7,50 con il seguente programma: colazione 08.45, proiezione ore 10.00. Per l'evento del Matinèe la prenotazione è obbligatoria su www.eventbrite.it. Il film "Volevo Nascondermi"inoltre sarà in programmazione anche Venerdì 16 ottobre ore 21.00, Sabato 17 ottobre ore 21.00 e Domenica ore 18.15 e ore 21.00.